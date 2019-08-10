Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan Kurban bayramı mesajı
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Başkan Say'dan Kurban bayramı mesajı

1 saat önce

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek, birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Başkan Say'dan Kurban bayramı mesajı, System.String[]
Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek, birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan İsmail Say, başta Edremitli ve Vanlı hemşerileri olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutladığını söyledi. Kurban Bayramı'na tekrar kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Say, "Kurban Bayramı bizler için her zaman özel bir yerde bulunmuştur. Bu yıl da Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde İslam coğrafyasında umutların yeşermesi ve kaosun bitmesi en büyük temennilerimizin arasında yerini almıştır. Bayramlar küslüklerin sona erdiği, barışın ve huzurun sonsuza dek hakim olması adına önem taşıyan günlerdir. Güçlü Türkiye hedefiyle tüm İslam ülkelerinde Kurban Bayramları, bayram tadında, savaş olmadan geçecektir. Güçlü Türkiye sayesinde masumlar ölmeyecek, çocuklar geleceğe umutla bakacaktır. Bu düşüncelerle hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, Bayramın, Van'ımıza, Edremit'imize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
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