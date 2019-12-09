Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan Mevlana Haftası mesajı
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Başkan Say'dan Mevlana Haftası mesajı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, tüm insanlığı dürüstlüğe ve doğruluğa davet eden Hazreti Mevlana'nın, felsefesiyle dünyamızı aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.

Başkan Say'dan Mevlana Haftası mesajı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, tüm insanlığı dürüstlüğe ve doğruluğa davet eden Hazreti Mevlana'nın, felsefesiyle dünyamızı aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.


7-17 Aralık Mevlana Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Say, "İnsanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin insan düşüncesine verdiği en büyük mesaj aşk, sevgi ve birliktir. Hazreti Mevlana'nın yoluna gönül koyan herkes kemale, sevgiye, insanlığa, bilgeliğe, hoşgörü ve yüksek ahlaka ulaşmaktadır. Her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hazreti Mevlana; sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür. 'Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol' düsturuyla insanlığı dürüstlüğe ve doğruluğa çağıran Hazreti Mevlana, 13. yüzyıldan günümüze hiç eskimeyen hayat felsefesi ile bütün dünyayı aydınlatmaya devam etmektedir. Yüreklerimize birlik ve sevgi tohumlarını ekerek 'Ne olursan ol yine gel' sözleriyle insanlığa seslenen Hazreti Mevlana, bu sözleriyle bugün hala gönüllerimizi fethederken insanlığı ayrımcılıktan dostluk ve hoşgörüye davet etmektedir. Bu duygu ve düşüncülerle şefkatin ve merhametin ete kemiğe bürünmüş hali, inancı estetikle harmanlayan büyük mutasavvıf Hazreti Mevlana'yı 746. vuslat yıldönümünün millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve dünya barışının tesisine vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Mevlana Celaleddin Rumi, İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:40 Kaynak: İHA
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