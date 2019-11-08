Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan Mevlid Kandili mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Say'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Say'dan Mevlid Kandili mesajı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Say'dan Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.


Başkan İsmail Say, yayımladığı mesajda, "Alemlere rahmet olarak gönderilen, insanların en hayırlısı, Yüce Yaradan'ın kulları arasından; doğruluğu, güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti, merhameti ve mütevazılığıyla seçtiği son peygamber olan Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu güzel gecenin; Peygamberimizin yaşamını, hadis-i şeriflerini ve tebliğlerini tekrar hatırlamak, düşünmek ve idrak etmek için fırsata dönüştürülmesi ve Müslümanlar için kurtuluşa vesile olması duasıyla; birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyor, başta Edremit ve Vanlı hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Mevlid Kandili, İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı: Bugün yeryüzü can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır
İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi 9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:50:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan Mevlid Kandili mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]