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Başkan Say'dan Müdür Tevke'ye ziyaret

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi ziyaret etti.

Başkan Say'dan Müdür Tevke'ye ziyaret, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi ziyaret etti.


Yoğun bir tempo içerisinde belediye hizmetlerini yürüten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine de aralıksız devam ediyor. Beraberinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'le İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi makamında ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurumlar arası diyalogun öneminden söz etti. Tüm kurumlarla birlikte uyum içerisinde başarılı çalışmalar yapmak istediklerini belirten Başkan Say, eğitim kurumlarının Van'ın ve Edremit'in gelişiminde önemli bir yeri olduğunu belirtti.


Ziyarette, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapılması planlanan anaokulu ve eğitimin işleyişi ve denizcilik lisesinin yerleşkesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.


Başkan Say ve Başhekim Çelik'e ziyaretlerinden ötürü memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, yapılacak çalışmalarla Van'ın güzide ilçelerinden olan Edremit'in daha iyi yerlere gelmesini arzu ettiklerini kaydetti. - VAN

İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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