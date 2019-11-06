Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan organ ve doku bağışı çağrısı
Son Dakika Güncel Başkan Say'dan organ ve doku bağışı çağrısı

Başkan Say'dan organ ve doku bağışı çağrısı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Say'dan organ ve doku bağışı çağrısı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Tedavisi sadece organ ve doku nakline bağlı olan binlerce hastanın organ beklediğini hatırlatan Başkan Say, "Bir kişi için organ nakli gerektiğinde en zor iş beklemektir. Bu beklenti hem hasta hem de hasta yakınları için hayli yorucu bir durumdur. Bağışlanan her organ kurtarılan bir hayattır. Unutmayalım ki yarın bizler de bu hastalar gibi organ nakli bekleyebiliriz. Ayrıca yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de 'Kim bir insanın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur' ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda yaşam umudunu kaybetmekte olan binlerce hastamız için yeni umut pencereleri açmak üzere tüm halkımızı organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya ve organ bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi. - VAN

İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 6 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:54:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan organ ve doku bağışı çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]