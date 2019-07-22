Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan piknikçilere broşür ve çöp poşeti
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Başkan Say'dan piknikçilere broşür ve çöp poşeti

11 dakika önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, mesire alanlarında incelemelerde bulunarak, çevreye çöp atılmaması konusunda vatandaşlara broşür ve çöp poşeti dağıttı.

Başkan Say'dan piknikçilere broşür ve çöp poşeti, System.String[]
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, mesire alanlarında incelemelerde bulunarak, çevreye çöp atılmaması konusunda vatandaşlara broşür ve çöp poşeti dağıttı.

Beraberinde ilgili birim müdürleri ile mesire alanında piknik yapan vatandaşları ziyaret eden Başkan İsmail Say, vatandaşların şikayet ve isteklerini dinledi. Gezi esnasında yer yer gördüğü eksiklerin giderilmesi için de talimat veren Başkan Say, çevrenin temiz tutulması konusunda da ziyaretçilere tavsiyelerde bulundu. Gelişi güzel çöp atılmaması konusunda vatandaşlara bilgilendirici broşür ve çöp poşeti de dağıtan Başkan Say, alanın temizliği konusunda ehemmiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Say, "Vatandaşlarımızın uğrak yeri olan mesire alanlarımızda incelemelerde bulunarak, dilek ve isteklerini dinledik. Onları dinlerken, tespit ettiğimiz eksiklerin giderilmesi için de gerekli talimatlarımızı verdik. Belediye olarak vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var, o da mesire alanlarımız başta olmak üzere bütün alanlarımızın temiz tutulmasıdır. Amacımız daha temiz bir Edremit'i oluşturmaktır. Bu anlamda vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Bunları göz önünde bulundurarak, daha temiz bir Edremit'e kavuşabiliriz" dedi.

Vatandaşlar ise, Başkan Say'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Başkan Say, daha sonra farklı alanlarda da incelemelerde bulunmak üzere mesire alanından ayrıldı. - VAN
İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:48 Kaynak: İHA
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