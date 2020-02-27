Başkan Say'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Say'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Say'dan Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, rahmet, mağfiret ve bereket dolu üç ayların ve Regaip Kandili'nin bütün İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek, "Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz" dedi.

Başkan Say'dan Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, rahmet, mağfiret ve bereket dolu üç ayların ve Regaip Kandili'nin bütün İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek, "Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz" dedi.


Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan İsmail Say, toplum olarak üç aylara girmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Başkan Say, "İçinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni barındıran üç ayları hakkıyla yaşamayı Cenab-ı Allah bütün inananlara nasip etsin. Regaip Kandili, manevi dünyamızın bereket iklimine açılan kapısıdır. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, dayanışmamızın artmasına vesile olacak bu günlerin kıymetini bilmeli, varsa aramızdaki kırgınlıkları ortadan kaldırmalıyız" ifadelerini kullandı.


Mesajında, "Maddi ve manevi güzellikleri içinde barındıran kandil gecelerinde Rabbimizin rızasını kazanmak için kalplerimizi dualarımızda birleştirmeye gayret etmeliyiz" diyen Başkan Say, "Bu mübarek günler vasıtasıyla İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların sona ermesi, Müslüman kardeşlerimizin huzura kavuşması en büyük temennimizdir. Bilindiği üzere zor zamanlardan geçiyoruz. Böylesi günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan bu sıkıntılı ve zor günlerden kurtulması ve gelecek adına umutla, barışla, sevgiyle dolu günlerin vesilesi olur. Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli Van ve Edremitli hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN

Regaib Kandili, İsmail Say, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri
Otomobillerini satmak için 350 kilometre yol giden evli çift, dolandırıldı Arkadaşlarının yanından "Tuvalete gidiyorum" diye ayrılan genç kız, kayalıklardan düşerek öldü Yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:33:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Say'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]