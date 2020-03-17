Başkan Say'dan 'Şehitler Günü' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Say'dan 'Şehitler Günü' mesajı - Son Dakika

Başkan Say'dan 'Şehitler Günü' mesajı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çanakkale ruhunun hala yaşatıldığını belirterek, tüm şehitleri rahmetle andı.

Başkan Say'dan 'Şehitler Günü' mesajı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çanakkale ruhunun hala yaşatıldığını belirterek, tüm şehitleri rahmetle andı.


Başkan İsmail Say, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tüm imkansızlıklara rağmen 18 Mart 1915 günü destan yazıldığını söyleyen İsmail Say, "Çanakkale Zaferi, bir milletin kahramanlık mücadelesiydi. Milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızın kazandığı bu eşsiz zafer, milletimizin yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Malazgirt'te olduğu gibi Çanakkale'de de milletimizin ortaya koyduğu destansı ruh halen yaşıyor. Bugün de ister yurt içinde ister yurt dışında milletimizin desteğini alan Mehmetçiğimiz, destan yazmaya devam ediyor. Tüm milletimizin gönlünde daimi yerini alan şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünün korunması için canlarını feda etmişlerdir. Bugün üzerinde yaşadığımız bu vatanı, uğrunda can veren aziz şehitlerimize borçluyuz. Bizler de kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacağız" dedi.


Çanakkale Zaferi'nin birlik ve beraberlik içinde bir milletin verdiği şanlı mücadelenin kahramanlık destanı olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Say, "Ülkemize ve milletimize yönelik her türlü tehdit ve tehlike karşısında Çanakkale ruhuyla kenetlendiğimiz, birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduğumuz takdirde aşamayacağımız hiçbir zorluk ve güçlük yoktur. Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Aziz milletimiz, kalbimizin en müstesna yerine konumlandırdığımız kahraman şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, bizlerin en önemli görevidir. İmanın, azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu zaferin yıl dönümünü kutlarken, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - VAN

İsmail Say, Çanakkale, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:03 Kaynak: İHA
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