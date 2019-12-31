Başkan Say'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Say'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Say'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yeni yılda ilçeyi yeniliklerle tanıştırarak, daha güzel ve daha modern hale getirmek için çalışacaklarını belirterek, 2020 yılının Edremit için bir atılım yılı olacağını söyledi.

Başkan Say'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yeni yılda ilçeyi yeniliklerle tanıştırarak, daha güzel ve daha modern hale getirmek için çalışacaklarını belirterek, 2020 yılının Edremit için bir atılım yılı olacağını söyledi.


yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Say, samimi olan her fikre ve düşünceye saygı duyduklarını dile getirdi. Mesajında, 2020 yılının tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dileyen Başkan Say, "Belediyemiz 2019'da olduğu gibi bundan sonra da tüm personeliyle Edremit'i daha güzel ve daha modern hale getirmek için çalışacaktır. Yeni yılda yeni projelerimizi hayata geçirirken örnek olan sosyal belediyecilik çalışmalarımız da aralıksız sürecektir. Birlikte yönetme duygusuyla hareket ettiğimiz belediyemizde oluşturduğumuz yapı ile 2020 yılı, ilçemizin yılı olacaktır. Edremit'in en iyi şekilde tanıtılması, yeni hizmetlerle buluşması ve her alanda daha ileriye taşınması için canla başla çalışacağız. Uzun ve meşakkatli bir yolumuzun olduğunu ve ilçe halkımıza olan sorumluluğumuz bilinciyle hareket ederek, insan odaklı bir anlayış gütmekteyiz. 2020 yılının Edremit için her anlamda bir atılım yılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamda tüm çalışmalarımızı hedeflerimizi, projelerimizi aidiyet içerisinde yapmaktayız. Hep birlikte ilçemizi dönüştürüp, daha yaşanabilir bir Edremit ortaya çıkaracağız. Bu duygu düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin yeni yılını kutlarken, yeni yılın herkese mutluluk, sağlık ve başarılar getirmesini diliyorum" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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