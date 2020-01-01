Başkan Say'dan yeni yılın ilk müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Say'dan yeni yılın ilk müjdesi - Son Dakika

Başkan Say'dan yeni yılın ilk müjdesi

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, atıl durumda bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) hastanesi arsasının bir kısmını aldıklarını ve Şabaniye Millet Bahçesi yapacaklarının müjdesini verdi.

Başkan Say'dan yeni yılın ilk müjdesi, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, atıl durumda bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) hastanesi arsasının bir kısmını aldıklarını ve Şabaniye Millet Bahçesi yapacaklarının müjdesini verdi.


Edremit özelinde Van'ı ilgilendiren sorunların çözümü noktasında yılın ilk müjdesi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'dan geldi. Edremit'in mevcut yeşilinin korunmasının yanında, yeşil alanların sayısının daha da attırılmasını hedefleyen Başkan Say, hayata geçirdiği Edremit Kent Ormanı gibi yeni birçok çalışmayı da beraberinde yürütüyor. Daha fazla yeşil alanın kazandırılması adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri ile SSK Hastanesi arazisi için görüşmelerde bulunan Başkan Say, vatandaşların rahat nefes alabilecekleri ve aileleriyle vakit geçireceği alanların sayısının arttırılmasına yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyeceğinin müjdesini verdi.


Yılın ilk gününde Edremitlilere müjdeli haberi veren Başkan Say, bunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Say, "Yeni yılın ilk güzel haberini Edremit'imize veriyoruz. İpekyolu Caddesi'nde bulunan eski SSK Hastanesi arsasının bir kısmını TOKİ ile görüşmelerimiz sonucu yeşil alan olarak ilçemize kazandırdık. Buraya, nasip olursa Şabaniye Millet Bahçesini yapacağız. Kentimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - VAN

İsmail Say, Edremit, Ssk, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı turistler 2020 yılına girerken Van'da eğlendi
Van-490 gram parmak bebek dünyaya geldi Robin van Persie'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı! Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi

Son Dakika Haberleri
00:21 Kocaeli çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
00:06 Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
00:06 Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2020 - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 00:22:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Say'dan yeni yılın ilk müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]