Başkan Say Esentepe Mahalle sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sorunların çözümü noktasında birlikte hareket etmenin önemine değinerek, '2020 yılı içerisinde Esentepe Mahallesi'ni yaşanabilir bir hale getireceğiz" dedi.



Mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların yerinde çözümü noktasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Say, 4'ncü toplantısını Esentepe Mahallesi sakinleriyle yaptı. Beraberindeki Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ve birim müdürleriyle birlikte Esentepe Aile Destek Merkezi (ADEM) Taziye Evi'ne gelen Başkan Say, Esentepe Mahalle Muhtarı Servet Güleşçe ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kadınlar başta olmak üzere mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı da mahallenin sorunları masaya yatırıldı. Toplantının başında vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Say, daha sonra burada mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Söz alan vatandaşların işsizlik, sağlık, site yönetimi, ulaşım, PTT şubesi, yol ve çocuk parkı gibi taleplerini alan Başkan Say, sorunları tek tek not aldı.



Esentepe Mahallesi'ne yapılan hizmetlerle ilgili Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya'nın kısa bilgiler vermesinin ardından Başkan Say, not ettiği taleplerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözlerine mahallenin doğalgaza kavuşturulması noktasında sıkı bir çalışma içerisine girdiklerini ve bu sorunu 2019'da çözdüklerini anlatarak başlayan Başkan Say, işsizlik ile ilgili gelen taleplere ise cevap verdi. Göreve gelişinin 8'nci ayında olduklarını ve işsizlik konusunun ne 8 aylık, ne 8 yıllık ne de 20 yıllık bir problem olduğunu hatırlatan Başkan Say, "Bu sorun yılların problemi, yani herkesin problemi. Her evde işsiz var malum. İsteriz ki her evde en az iki kardeşimiz iş sahibi olsun. Bu anlamda da belediye olarak bizler çalışıp, proje üreteceğiz. Şuanda bile istihdama yönelik projelerimiz var. Bu projelerimiz inşallah kardeşlerimize iş olarak dönecektir. Belediye olarak ruhsat vererek, gelen yatırımcıların önünü açarak, özel müteşebbisleri özendirerek Edremit'te inşallah istihdamın da, işsizliğin de azaltılmasına katkı sağlayacağız" dedi.



"TOKİ'ler için mezarlık çalışmamızı büyükşehir ile yürütüyoruz"



Sağlık ocağı ve ulaşım ile ilgili talepleri ilgili birimlerle görüşerek çözüme kavuşturacaklarını dile getiren Başkan Say, TOKİ'lerin ortak talebi olan mezarlık konusunda da bilgiler verdi. Mezarlıkların Van Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu anlatan Başkan Say, "Biz sadece onların yetişemediği temizlik, bakım, bayram öncesi hizmetler gibi konularda yardımcı oluyoruz. Büyük bir ihtimalle bir sıkıntı olmazsa 2020 yılı içerisinde Esentepe, Erdemkent ve Erenkent'in ortak bir noktasına bir mezarlık düşüncesi var. Bu konuyu da büyükşehir belediyemiz ile birlikte yürütmekteyiz. İnşallah 2020 yılı içerisinde bunun müjdesini de vereceğiz" ifadelerini kullandı.



"2020'de alışverişlerin yapılacağı iş merkezi yapacağız"



Alışverişlerin yapılabileceği iş yerleri ile ilgili gelen taleplere yönelik de müjde veren Başkan Say, "İş yeri ve dükkan problemi konusunda inşallah yakın bir zamanda bütün mahallenin ulaşabileceği ortak bir noktayı belirleyeceğiz. Bu konuda muhtarımızı da bilgilendireceğiz. Belediye olarak ya 'Yap, işlet, devret modeli' ya da bir işletmeciyi teşvik ederek yapacağız. İnşallah 2020 yılı için işyeri ile ilgili sorunu çözüme kavuşturacağımızın da sözünü buradan sizlere veriyorum" dedi.



"Engelli kardeşlerimizin merkeze gitmesi için servisi biz üstlendik"



İpekyolu Engelsiz Yaşam Akademisine giden ve daha sonra servisleri iptal edildiği için büyük zorluklar yaşayan engelliler ilgili bir takım çalışma içerisinde olduklarını da belirten Başkan Say, "Biz bu sorunu geçtiğimiz günlerde öğrendik. Şimdiden bunun da müjdesini buradan vereyim. Yılbaşından sonra engelli kardeşlerimizin götürülmesi noktasında servisini biz üstlendik. İnşallah kendi engelsiz yaşam merkezimizi açana kadar o servis ile kardeşlerimizi biz götüreceğiz. Bunun da müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.



"Esentepe'yi yaşanabilir bir hale getireceğiz"



Site yönetimi, su sıkıntısı, çocuk parkları, eczane ve PTT şubesi gibi konuları da ilgili kurumlarla iletişime geçerek çözüme kavuşturacaklarını da vurgulayan Başkan Say, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz 2020 yılı içerisinde Esentepe'yi; Van'dan, Edremit'ten uzak olmasına rağmen daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Çarşıya, merkeze Van'a ihtiyaç duymadan bütün ihtiyaçlarını çözmeye çalışacağız. Sizden isteğimiz bizimle birlikte çalışmanızdır. Bakın biz sahanın bir tarafında, siz ise bir tarafında değilsiniz. Bizler birbirimize yardımcı olursak, sorunlarımızı daha rahat ve daha kolay çözeriz. Sizler bizlere yardımcı olmazsanız, sorunlarımız daha uzak vakitlerde çözülür. Birlikte iş birliği yapacağız, sorunlarımızı masaya yatıracağız. Bu anlamda da kapımız herkese açıktır." - VAN