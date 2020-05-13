Başkan Say, öğrencilere üniversiteye hazırlık seti dağıttı - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi Başkanı İsmail Say, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 16 bin 500 kaynak kitap dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de de eğitim ve öğretime ara verilirken, üniversite sınav tarihleri de değişmişti.

YKS tarihinin 27-28 Haziran 2020 olarak açıklamasının ardından sınava kısa bir süre kala, kitap ve kaynaklara ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrenciler için Edremit Belediyesi seferber oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle birlikte kaynak arayışına giren Edremit Belediyesi, Başkan İsmail Say'ın girişimleri sonucu Edremit'te lise son sınıfta okuyan ve bu yıl mezun olacak 2 bin 100 öğrenci için 16 bin 500 kaynak ve soru bankası seti desteği sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Say, anlamlı projeye imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin kaynak arayışı sıkıntısına son verirken, kitapların teslimi sırasında öğrencilere hitaben sınav sonuçlarını da merakla beklediğimizi söyledik. Bize en büyük desteği sunan Vanlı iş adamı ve aynı zamanda eğitimci olan Okyanus Kolejleri sahibi Orhan Özbey'in de katkılarıyla bütün Edremit'teki üniversite hazırlık öğrencilerimize yetecek kadar ve her birine 8'er, 9'ar tane kaynak oluşacak şekilde binlerce kaynağı elde ettik."

Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de öğrenciler açısından zor bir sürecin yaşandığını fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA sistemini hayata geçirerek, dünyada örnek gösterilecek bir projeye imza attığını belirtti.

Öğrenciler de kendilerine bu dönemde kaynak temin eden Başkan Say'a teşekkür etti.