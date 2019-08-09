Son Dakika Haberleri: Başkan Say vekalet yoluyla kurban bağışladı
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Başkan Say vekalet yoluyla kurban bağışladı

1 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bu yıl ki kurbanını Edremit İlçe Müftüsü Murat Karayiğit aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Başkan Say vekalet yoluyla kurban bağışladı, System.String[]
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bu yıl ki kurbanını Edremit İlçe Müftüsü Murat Karayiğit aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Türkiye'deki insani yardım kuruluşları ve bazı vakıflar önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalara ulaşabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan kurban bağışlarının vekaletlerini alma işlemleri sürerken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı. Başkanlık makamında makbuz karşılığı gerçekleştirilen kurban bağışında Başkan İsmail Say, kurbanını Edremit İlçe Müftüsü Murat Karayiğit aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Bağış sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Say, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimindeki Türkiye Diyanet Vakfının çalışmasını önemli ve anlamlı bulduğunu ifade etti. Kurbanların dünyada ihtiyacı olan yerlere ve yerli yerince ulaştırıldığını dile getiren Başkan Say, "Güven duyduğumuz bu çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hizmetleri yerinde ve zamanında gerçekleştiren kuruluşlarımıza sahip çıkmak asli görevimiz. Sadece Diyanet Vakfımıza değil Kızılay'ımıza ve diğer kuruluşlarımıza da aynı şekilde sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

İlçe Müftüsü Karayiğit ise, vekalet yoluyla kurban bağışına desteklerinden dolayı Başkan Say'a teşekkür etti. - VAN
İsmail Say, Edremit, Türkiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
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