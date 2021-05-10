Başkan Sayan 250 çocuğa bayramlık dağıttı - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaklaşan Ramazan Bayramı için çocuklara elbise ve ayakkabı hediye etti.

Sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getiren Ağrı Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım elini uzatarak, onların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Temel belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem veren Ağrı Belediyesi, ihtiyaç sahibi 250 çocuğa bayramlık giysi ve ayakkabı yardımı yaptı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde nerede ihtiyaç sahibi bir aile var ise oraya koştuk. Ağrı Belediyesi olarak imkanlar çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız sürecektir" dedi.

Ağrı Belediyesince belirlenen çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye ettiklerini söyleyen Başkan Sayan, "Bayramlık elbiselerin ne kadar önemli ve özel olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız için ufak bir dokunuş yaptık. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları sevindirmek boynumuzun borcu. Okusunlar, büyüsünler vatanımıza milletimize hayırlı insan olsunlar, bu bize yeter" diye konuştu. - AĞRI