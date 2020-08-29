Başkan Sayan: "Ağrı 50 ülkede tanıtılacak" - Son Dakika

Başkan Sayan: "Ağrı 50 ülkede tanıtılacak"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İshak Paşa Sarayı'nda gerçekleştirilen moda defilesinin Ağrı turizmine büyük katkı sağlayacağını ve Ağrı'nın bu sayede 50 ülkede tanıtılacağını söyledi.

Başkan Sayan:

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İshak Paşa Sarayı'nda gerçekleştirilen moda defilesinin Ağrı turizmine büyük katkı sağlayacağını ve Ağrı'nın bu sayede 50 ülkede tanıtılacağını söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan eşi Gülşah Sayan ile birlikte İshak Paşa Sarayı'nda Dosso Dossi Fashion Show tarafından gerçekleştirilen 2020-2021 Kış Kreasyonu Dijital Platform defilesine katıldı. Başkan Sayan, defile öncesinde Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile birlikte açıklamalarda bulundu. Dosso Dossi Fashion Show'un bütün dünya markalarının buluşma adresi olduğunu belirten Başkan Savcı Sayan, şimdi ise bu firmanın Ağrı'yı, tarihini ve turizmini dünyaya tanıttığını söyledi. Sayan, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bütün markaların buluştuğu adrestir Dosso Dossi ve o adres bugün Doğubayazıt'ta çekim yapıyor. Hikmet bey yanımda çok teşekkür ediyorum Ağrılılar adına. Kendisine minnettarız. Böyle şeylerle hem Ağrı'ya büyük katkılar yapmış oluyorlar. Turizm açısından Ağrı'ya büyük bir akın olacak. Aynı zamanda Türkiye'nin turizmi ve tarihi açısından da bugüne kadar gerçekten tanıtılmamış yerlerimiz tanıtılıyor. Dolayısıyla Ağrı Dağı'ndan tutunda İshak Paşa'ya, meteor çukuruna diğer bizim turistik yerlerimiz var, bizim mağaralarımız var, kalelerimiz var, Diyadin kaplıcalarımız var. Bütün bunlar Dosso Dossi sayesinde dünya kamuoyu tarafından bilinecektir. Bunu yapanın Ağrılı birisi olması bizi ayrıca gururlandırdı. Doğduğu yeri unutmayıp doyduğu yerdeki birikimini doğduğu yere getiren bu aileye biz minnettarız. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

"Bizler buraya her daim vefa borcu olan insanlarız"

Ağrılı iş adamlarının gereken hassasiyeti göstererek başarılı oldukları iş alanlarında Ağrı'ya yatırım yapmalarını isteyen Dosso Dossi Fashion Show Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "İş adamlarımızın duyarlılığını biliyorum. Bütün hepsi kendi yaptıkları iş dallarında çok başarılı olan iş adamlarımız var. Ben moda etkinliğini yaparak başarıyı elde etmiş bir insanım. Onlarda kendi kulvarlarında yaptıkları işlerle bölgeye gelerek yatırım yapabilirlerse, bu tanıtım olabilir, başka ticari yatırımlar olabilir. Ama herkes kendi bildiği kulvarda bu bölgeye biraz olsun yatırım yaparlarsa ben buranın çok daha moral motivasyonunun artacağını, ekonomik yönden güçleneceğine inanıyorum. Dolayısıyla ben duyarlı iş adamlarına sesleniyorum. Lütfen arada bir kendi doğduğunuz bölgelere de dönüp bakmayı unutmayın çünkü sizleri yetiştiren toprak, sizlerin içtiği su buralardan çıktı. Sizlerde burada yetişmiş insanlarsınız. Bizler buraya her daim vefa borcu olan insanlarız. Hepimizin elinden geleni ardımıza koymamaya gayret gösterelim." dedi. - AĞRI

İshak Paşa Sarayı, Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sayan: 'Ağrı 50 ülkede tanıtılacak' - Son Dakika

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