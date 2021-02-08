Başkan Sayan: "Ağrı'dan 2 bin kişi Diyarbakır'a yürüyecek" - Son Dakika

Başkan Sayan: "Ağrı'dan 2 bin kişi Diyarbakır'a yürüyecek"

08.02.2021 18:44

Başkan Sayan: "Ağrı'dan 2 bin kişi Diyarbakır'a yürüyecek" Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 6.sı düzenlenen AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Olağan Kongresinde yapmış olduğu açıklamada, Teröre dur demek için, Ağrı'dan 2 bin kişi birlikte Diyarbakır'a yürüyeceklerini söyledi.

Başkan Sayan: "Ağrı'dan 2 bin kişi Diyarbakır'a yürüyecek"

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 6.sı düzenlenen AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Olağan Kongresinde yapmış olduğu açıklamada, Teröre dur demek için, Ağrı'dan 2 bin kişi birlikte Diyarbakır'a yürüyeceklerini söyledi.

Diyarbakır annelerine destek olmak amacıyla Ağrı'dan, Diyarbakır'a 200 kadınla birlikte daha önce gittiklerini belirten Başkan Sayan, bu kez 2 bin kişi ile Diyarbakır iline teröre dur demek için gideceklerini belirtti.

Başkan Sayan konuşmasında, "Bu işi Ağrı'dan başlatalım, model olalım. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte belediye ve il başkanımızla birlikte biz daha önce 200 kadınla birlikte Diyarbakır annelerini ziyaret etmiştik. Bu sefer 2 bin kişi ile yürüyerek Diyarbakır'a gideceğiz. Yürüyerek gideceğiz! Türkiye'ye bunu göstereceğiz." dedi.

Başkan Sayan devamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce başlatmış olduğu yürüyüşün dış güçlerin baskısı ile yapıldığını ifade ederek, yapmayı planlandığı yürüyüş hakkında şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu 500 kilometre yürüyor da Ağrı'dan 2 bin kişi Diyarbakır anneleri için yürüyemez mi? Tabiki de yürür, yürüyeceğiz. Bakın, buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. İlkbahar ve havaların ısınması ile birlikte il başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, gençlik kolları başkanımız ve kadın kolları başkanımızla birlikte Ağrı'dan yola çıkarak, 450 kilometreyi aşarak Diyarbakır annelerinin dizinin dibine gideceğiz. ve haykıracağız, diyeceğiz ki, "Terörü bitirmeye Ağrı'dan başlıyoruz. Ondan sonra siz görün bu memleket tadından yenilmez.

Başkan Sayan: Ağrı'dan 2 bin kişi Diyarbakır'a yürüyecek
Başkan Sayan: Ağrı'dan 2 bin kişi Diyarbakır'a yürüyecek
Başkan Sayan: Ağrı'dan 2 bin kişi Diyarbakır'a yürüyecek
Başkan Sayan: Ağrı'dan 2 bin kişi Diyarbakır'a yürüyecek

Savcı Sayan, Diyarbakır, AK Parti, Ağrı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkan Sayan: 'Ağrı'dan 2 bin kişi Diyarbakır'a yürüyecek' - Son Dakika


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