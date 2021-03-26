Başkan Sayan: "Ağrı tarım ve hayvancılığın merkezi olacak" - Son Dakika

Başkan Sayan: "Ağrı tarım ve hayvancılığın merkezi olacak"

26.03.2021 15:15
Başkan Sayan:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Ağrı'da ahır projesinin başlatıldığını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bu proje sayesinde Türkiye'nin et ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Ağrı'da ahır projesinin başlatıldığını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bu proje sayesinde Türkiye'nin et ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

Türkiye'de bir ilk ve model olacak 550 milyon liralık yatırım bedeli olan ve 341 ahır ile 3 veteriner binasının yapılacağı ahır projelerinin Ağrı'da başlatıldığı müjdesini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, et ve süt entegresinin de projeye dahil edilmesini istedikleri söyleyerek, "Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım, teşekkürler sayın bakanım, Teşekkürler TOKİ. Ağrı ilimiz tekstilden sonra tarım ve hayvancılığın merkezi olacak. İnşallah Türkiye'nin et ihtiyacını biz karşılayacağız. Tarım bakanımızda bir an önce et ve süt entegreyi bu projeye eklemelidir" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Başkan Sayan: Ağrı tarım ve hayvancılığın merkezi olacak
Başkan Sayan: Ağrı tarım ve hayvancılığın merkezi olacak

Murat Kurum, Türkiye, Ahır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sayan: 'Ağrı tarım ve hayvancılığın merkezi olacak' - Son Dakika


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