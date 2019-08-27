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Başkan Sayan Ahlat Avrasya Kültür Şenliklerine katıldı

1 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindeki Ağrı Belediyesi heyeti, Malazgirt Zaferi'nin 948. Yılı sebebiyle düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür şenliklerine katıldı.

Başkan Sayan Ahlat Avrasya Kültür Şenliklerine katıldı, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindeki Ağrı Belediyesi heyeti, Malazgirt Zaferi'nin 948. Yılı sebebiyle düzenlenen Ahlat- Avrasya Kültür şenliklerine katıldı.


Başkan Savcı Sayan öncülüğünde Ağrı Belediyesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Avrasya şenliklerine katılım sağlayarak Ağrı'yı tanıttı. Bu kapsamda oluşturulan obada, Ağrı çadırı kurularak Ağrı'yı simgeleyen ve tanıtan çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Belediye bünyesinde bulunan Aile Destek ve Eğitim merkezilerinde Ağrılı kadınların el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin sergisine açıldı. Yöreye ait halk oyunu gösterileri ve Çoban Ali oyunu büyük ilgi gördü.


Eskimeye yüz tutmuş yöreye has çocuk oyunları alandaki genç ve çocuklardan yoğun ilgi görerek şenlik boyunca ziyaretçilere sergilendi. Ağrı'ya has türküler ve Dengbejlerin seslendirdiği söylencelerle renkli anlar yaşanan şenliğe gelen ziyaretçiler, Ağrı çadırı önünde Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte halay çekerek, meşhur Ağrı Döneri yiyip, yayık ayranı yapma fırsatı buldular. Diğer illere ait çadırları gezen ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Sayan, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ziyaretine de eşlik eden Başkan Sayan, Malazgirt Zaferi'nin 948. Yılı münasebetiyle düzenlenen ve her kesimden yoğun ilgi gören bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. - AĞRI

Savcı Sayan, Avrasya, Ahlat, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:28 Kaynak: İHA
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