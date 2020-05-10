Başkan Sayan, Anneler Günü için gittiği evde gördüğü manzaradan dolayı defalarca özür diledi - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anneler Günü'nü kutlamak için gittiği 100. Yıl Mahallesi'nde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek yaşlı kadından defalarca özür diledi.

Öğlen saatlerinde Ağrı merkezde bulunan 100. Yıl Mahallesi'ne giderek 86 yaşındaki Türkez Şener adlı teyzeye çiçek vererek Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Sayan, beraberinde getirdiği gıda paketlerini ev içerisine kadar taşıyarak yaşlı kadınla sohbet etti. Ev içerisinde gördüğü manzara karşısında şoke olan Başkan Sayan, uzun süre eve bakarak duygulu anlar yaşadı. Hiçbir şeyi olmayan evde kendisine iftar hazırlayan Tükez teyzeye bakarak "Eğer biz senden helallik almasak yatacak yerimiz yok. Allah rızası için bize hakkını helal et. Biz devlet olarak seni bu saate kadar ihmal etmişiz. Ben senden özür diliyorum. Ne eksiğin varsa hepsini yapacağım. Lütfen bize hakkını helal et. Senin ellerinden, ayaklarından öpüyorum" diyerek uzun süre yaşlı kadına yakarışla bulundu. Yaşlı kadına çocuklarının bakmadığını öğrenen Belediye Başkanı Sayan, Tükez Şener'e yeni ev yapılması için talimat verdi. - AĞRI