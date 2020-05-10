Son Dakika › Güncel › Başkan Sayan, Anneler Günü için gittiği evde gördüğü manzaradan dolayı defalarca özür diledi - Son Dakika
Başkan Sayan, Anneler Günü için gittiği evde gördüğü manzaradan dolayı defalarca özür diledi
37 dakika önce
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anneler Günü'nü kutlamak için gittiği 100. Yıl Mahallesi'nde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek yaşlı kadından defalarca özür diledi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anneler Günü'nü kutlamak için gittiği 100. Yıl Mahallesi'nde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek yaşlı kadından defalarca özür diledi.
Öğlen saatlerinde Ağrı merkezde bulunan 100. Yıl Mahallesi'ne giderek 86 yaşındaki Türkez Şener adlı teyzeye çiçek vererek Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Sayan, beraberinde getirdiği gıda paketlerini ev içerisine kadar taşıyarak yaşlı kadınla sohbet etti. Ev içerisinde gördüğü manzara karşısında şoke olan Başkan Sayan, uzun süre eve bakarak duygulu anlar yaşadı. Hiçbir şeyi olmayan evde kendisine iftar hazırlayan Tükez teyzeye bakarak "Eğer biz senden helallik almasak yatacak yerimiz yok. Allah rızası için bize hakkını helal et. Biz devlet olarak seni bu saate kadar ihmal etmişiz. Ben senden özür diliyorum. Ne eksiğin varsa hepsini yapacağım. Lütfen bize hakkını helal et. Senin ellerinden, ayaklarından öpüyorum" diyerek uzun süre yaşlı kadına yakarışla bulundu. Yaşlı kadına çocuklarının bakmadığını öğrenen Belediye Başkanı Sayan, Tükez Şener'e yeni ev yapılması için talimat verdi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:11 Kaynak: İHA
Son Dakika Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu