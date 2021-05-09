Başkan Sayan, Anneler Gününde annelere hediyeler gönderdi - Son Dakika

Başkan Sayan, Anneler Gününde annelere hediyeler gönderdi

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anneler Günü nedeniyle annelere ahşap üzerine işlenmiş gül ve maske hediye etti.

Ağrı Belediyesi çalışanları, annelere içerisinde ahşap üzerine işlenmiş gül, maske ve iyi dilek mektubunun olduğu hediye paketlerini evleri ziyaret ederek annelere dağıttı. Sağlık çalışanlarını da unutmayan Ağrı Belediyesi çalışanları Başkan Sayan'ın hediye paketlerini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan kadın sağlık çalışanlarına verdi. Anneler gününde görev yaptıkları yere ulaşan hediye paketlerini alan sağlık çalışanları Başkan Sayan'a teşekkür etti.

Polis uygulama noktasında görev yapan kadın polis memurlarına da Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın selamlarını ve hediye paketini ileten belediye çalışanları, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Müdürlüğünde bulunan annelerin, anneler gününü kutladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, 'Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan başta şehit annelerimiz olmak üzere, varlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren

kıymetli annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum.' dedi.