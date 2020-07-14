Başkan Sayan'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Başkan Sayan'dan 15 Temmuz mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Belediye Başkan Sayan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısını 15 Temmuz 2016 tarihinde hep birlikte yaşadık. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızan hainlerin gerçekleştirdiği bu kalkışmayı halkımız yüzlerce şehit, binlerce gaziyle bedel ödeyerek birlik içinde atlatmıştır. Birlik ve beraberliğimize yönelik bu ihanet, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin direnişi, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanına dönüşmüştür. Bir gecede hem ihaneti hem zaferi gördük. 15 Temmuz'un ardından devletimiz kararlılıkla FETÖ'nün inlerine girmiş, anayasal düzeni bozan ihanet şebekelerini çökertmiştir. 15 Temmuz'u unutmadığımız gibi bundan sonra da unutturmayacağız. 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, Allah birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın, şanlı bayrağımızın altında huzur içinde yaşamayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı direnişimizin yıl dönümünde, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini lanetliyor, geleceğine sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğrunda canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Savcı Sayan, Ağrı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sayan'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
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15:58
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