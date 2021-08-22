Başkan Sayan'dan HDP'ye sert tepki: "Kürtler gerçek yüzünüzü görmeli" - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından HDP'ye seslenerek, Kürt halkından ne istediklerini açıkça söylemeleri çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP'nin derdinin Kürtler olmadığını ve Kürtlerin HDP'nin gerçek yüzünü görmesini istediğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Bölgenin bir siyasetçisi olarak HDP'ye açık çağrımdır. Bayrağın tekliğine, vatan, millet ve toprağın birliğine/bütünlüğüne ve tekliğine inanıyor ve şiddeti/silahı PKK'yı red ediyorsanız, gelin biz Kürtler biz bize tartışalım. Kürtlerin hakkı deyince ne istiyorsunuz. Edi Bese (yeter artık).

Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımıza tanınan haklardan Kürt kardeşlerimize tanınmayan ne var? Derdinizin Kürtler olmadığını biliyoruz. Ama siz hep gerçeği gizliyorsunuz. Kamuoyunda bunları açığa çıkarmamız lazım açık açık konuşmalı gerçek yüzünüzü Kürtler görmeli. Hodri meydan.

Biliyorum cevap veremeyeceksiniz çünkü siz PKK dışında başka bir şey düşünmüyorsunuz. Derdiniz Kürtler değil PKK'nın taşeron olduğu devletlere siyasi destekten başka bir politikanız yok. Ama biz Kürtler sizin bu oyununuzu bozacağız ve Kürtler size isyan edecek." - AĞRI