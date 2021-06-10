Başkan Sayan: "Erdoğan'ın iktidarından önce bu topraklarda işkence sesleri yükseliyordu" - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terör örgütü PKK'nın bölgedeki zenginliklerin üzerini örttüğünü belirterek "Sayın Erdoğan'ın iktidarından önce bu topraklarda işkence sesleri yükseliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle tüm zenginlikler yeniden gün yüzüne çıkarıldı." dedi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde bulunan altın madeninin temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Savcı Sayan, terör örgütü PKK'nın bölgedeki zenginliklerin üzerini örttüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle tüm zenginliklerin yeniden gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayarak, "Bu topraklar çok çekti. 40 yıldır terör örgütü PKK'dan çekiyor. Buradaki gençlerimiz siyah cübbe giyip avukat olacaklarına siyah elbiseler giyip cezaevlerine girdiler. Buradaki gençler beyaz önlük giyip doktor olacaklarına beyaz kefen giyip mezara girdiler. Bu toprakları kanlarla suladılar. Bu toprakların zenginliklerini yok ettiler. Nasıl ki petrol yataklarımızı betonlarla kapattılarsa, buradaki zenginliğin, kardeşliğin, buradaki birliğin ve beraberliğin üzerine yabancı güçler, beton döktüler. Altın yataklarının temellerinin atıldığı bu topraklarda altın çıkaran kepçelerin sesleri yükselecek. Ama Sayın Erdoğan'ın iktidarından önce bu topraklarda işkence sesleri yükseliyordu. Bugün Kürtleri çok seviyoruz, destekliyoruz diyenlerin bu topraklarda altın yataklarının yerlerinde işkence seslerinin yükseldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepimiz bu bölgenin çocuklarıyız. En büyük dağa, gümrük kapısına, İshak Paşa Sarayı'na, Diyadin Kaplıcaları'na, seralara, kanyonlara sahip olan Ağrı, ne yazık ki bugüne kadar 81 vilayet arasında 81'inci sırada gelir paylaşımında. Demek ki bölgeye sahip çıkılırsa bu bölgenin zenginlikleri ortaya çıkacaktır. Belki de bu topraklardan alınan rezervler başka yerde işletilecekti. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve TMSF Başkanımıza arz ettik ve bugün burada bakanlarımızın katılımıyla büyük bir açılış yaptık. Ağrı Ağrı olalı böyle bir açılış görmedi arkadaşlar." diye konuştu.

Başkan Sayan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu açılış hepimizin gururu. Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye verdiği önemdir. Bu bölgenin 10 yıl öncesini Nişantaşı'nda oturanlar bilmeyebilir. Ama biz ne büyük acılarla bu toprakların yoğrulduğunu hepimiz biliyoruz. Bizler boşu boşuna bunca yıl yoksulluk çekmişiz. İşte PKK rezaleti, buradaki gençlerin aklını çelmeleri, insanların terörle korkutulması ve dışardan gelen işadamlarının bu ile yatırım yapmaması. FETÖ döneminde bu topraklar bilerek unutuldu. Bu topraklarda Kürtler dağa çıksın diye işkenceler uygulandı. Sayın Erdoğan ne zaman Kürtler gelsin dedi, işte o zamanda darbe yapmaya başladılar. Biz onların oyunlarına alıştık ama, el birliğiyle bu coğrafyanın insanları olarak karşı çıktık. Birinci hedefimiz terör olmalı. Teröre yeter diyeceğiz. Yeter çocuklarımızı aldığınız, çocuklarımızın kanı üzerinden siyaset yaptığınız. Amerika'nın uşağı oluyorsunuz. Biz yeter artık demezsek bu altın yataklarının hiçbir faydası yok arkadaşlar. Bütün bunları beraber başaracağız. Ben bugün çok mutluyum. Ağrı'da altın bulunup Türkiye'nin ekonomisine katkı yapılması Erdoğan'ın döneminde oldu. İşte Kürtleri sevmek budur." - AĞRI