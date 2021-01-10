Başkan Sayan: "Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen önemli bir meslektir" - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Belediye Başkanı Sayan, gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin ve ilimizin her köşesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basınımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2021 yılının onlar için umut verici olmasını temenni ediyorum. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Gazeteci kardeşlerim görevlerini yerine getirirken yardımcı olmak da hepimizin görevidir. Vatandaşımızın doğru ve tarafsız haber almasını sağlamak adına zaman, mekan gözetmeksizin cefakarca çalışan, ilimize değerli katkılar sağlayan tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI