Başkan Sayan, iftarda Aziz amcayla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Sayan, iftarda Aziz amcayla bir araya geldi

27.04.2021 23:00

Başkan Sayan, iftarda Aziz amcayla bir araya geldi Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan evinde yaptığı iftar yemeğini yalnız yaşayan Aziz Öztürk ile paylaştı.

Başkan Sayan, iftarda Aziz amcayla bir araya geldi

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan evinde yaptığı iftar yemeğini yalnız yaşayan Aziz Öztürk ile paylaştı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, önceki ziyaretlerinde karşılaşmış olduğu ve hayatından etkilendiği Aziz Öztürk'ü ziyaret ederek evinde hazırlamış olduğu iftar yemeğini, Öztürk'ün yaşadığı kulübeye taşıyarak orucunu onunla birlikte açtı. Aziz amca ile tesadüfen denk geldiğini belirten Başkan Sayan, "65 yaşına kadar evlenmemiş, kendisine sorduğumda yoksulluktan evlenmediğini söyledi. Bizde bugün iftarı beraber açtık. Evde yemekleri yaptık, getirdik ve birlikte orucumuzu açtık. Çok mutlu olduk. Aziz amca gönlü büyük bir adam" dedi.

Aziz amcaya yeni bir ev yapmak için hayırsever işadamlarına çağrıda bulunan Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Hayırsever iş adamlarımız, Aziz amcaya ev yapmak için bize yardımcı olacaklar. Biz onu evlendireceğiz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek önümüzdeki sene inşallah hacca göndereceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Sayan'ın iftar sofrasını kendisi ile paylaşmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Aziz Öztürk ise, "Yalnız yaşıyorum, orucumu nasibimiz neyse onunla açıyoruz. Bugün iftar hazırlığı yapmak üzereyken, Savcı Sayan kapımı çaldı, unutulmadığımı hissettirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Önceki ziyareti ile birlikte sık sık halimi hatırımı sordu. Bugünde beraber orucumuzu açtık, kendine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Sayan, iftarda Aziz amcayla bir araya geldi
Başkan Sayan, iftarda Aziz amcayla bir araya geldi
Başkan Sayan, iftarda Aziz amcayla bir araya geldi
Başkan Sayan, iftarda Aziz amcayla bir araya geldi
Başkan Sayan, iftarda Aziz amcayla bir araya geldi
Başkan Sayan, iftarda Aziz amcayla bir araya geldi
Başkan Sayan, iftarda Aziz amcayla bir araya geldi

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sayan, iftarda Aziz amcayla bir araya geldi - Son Dakika


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