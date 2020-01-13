Başkan Sayan: "İmamoğlu, her şey çok güzel olacak demişti; her şeyi berbat etmeye başladılar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sayan: 'İmamoğlu, her şey çok güzel olacak demişti; her şeyi berbat etmeye başladılar' - Son Dakika

Başkan Sayan: "İmamoğlu, her şey çok güzel olacak demişti; her şeyi berbat etmeye başladılar"

6 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni halk otobüslerinin hizmete başlama töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganına gönderme yaparak, "Biz yapmaya başladık,...

Başkan Sayan:

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni halk otobüslerinin hizmete başlama töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganına gönderme yaparak, "Biz yapmaya başladık, onlar her şeyi berbat etmeye başladılar" dedi.


Ağrı Belediyesi geçtiğimiz günlerde ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmete koyduğu 66 halk otobüsüne 20 yeni otobüs daha ekleyerek, kentte hizmet veren araç sayısını 103 araca çıkardı.


Hizmete konulan yeni araçlar, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katıldığı törenle hizmete başladı. Yeni halk otobüsünün direksiyonuna geçerek şehir turu ile araçları halka tanıtan Başkan Sayan, yaptığı açıklamada, yapılacak hizmetlerle Ağrı'nın yalnız Doğu'nun değil, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağını söyledi.


"Ulaşımda devrim yaptık"


Belediye Başkanı Sayan, kentteki ulaşım sorununu çözmek konusunda belediye olarak, önemli adımlar attıklarını belirterek, "Ulaşımda biliyorsunuz devrim yapacağız demiştik. Hem yolcu taşıma ücretlerinde hem de araç filomuzda önemli gelişmeler oldu. Vatandaşlarımızı çok uygun fiyatlara taşıyoruz. Öğrencilere, öğretmenlere, hastalara ve vatandaşlarımıza özel araçlarımız var. Bugün 20 aracımızla daha filomuzu güçlendirdik. Ağrı'ya yeni bir hizmet anlayışı getiriyoruz. Ağrı Doğu'nun parlayan yıldızı olacak. Hep birlikte ilimizi kalkındıracağız. Bütün Türkiye'deki iller bizden örnek alacak. Bunda iddialıyız. Ağrı Doğu'nun tek değil Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak" dedi.


"Hizmetkarlık boğazda oturup ayak ayak üstüne atmak değildir"


Sayan, yapacakları hizmetlerle Ağrı'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getireceklerini kaydederek, "Biz halkın hizmetkarı olacağız demiştik. Hizmetkarlık evde oturup ayak ayak üstüne atmak değildir. Boğazda oturup ahkam kesmek de değildir. Milletin içine girip, dertlerini dinlemektir. Hizmet etmektir. Bizde bunu şiar edindik kendimize. Başladığımız günden beri kentimize yeni hizmetler getirmenin gayreti içerisindeyiz. Ulaşımda devrim yaptık. Ağrı'dan bu gün çıtayı yükseltiyoruz. Ağrı Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Bu konuda iddialıyız. Büyük şehirlerle yarışıyoruz. İnşallah biz Ağrı'yı yaşanılabilir bir kent haline getireceğiz. Bütün insanlarımız mutlu olacak. Göç etmeyecek. Terörden uzak huzur ve güven ortamında yaşayacak. Bizde hizmet etmekten gurur duyacağız. Biz halkımızın hizmetkarıyız. Allah bizi onlara karşı mahcup etmesin inşallah" ifadelerini kullandı.


"Bizimki gönül belediyeciliği"


Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan önderliğinde hizmet belediyeciliği anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Sayan, devamında şu ifadeleri kullandı:


"Şimdi tabi bütün şehirlerde ücretler yükselirken, biz Ağrı'da ücretleri indirdik. Biz halkımıza hizmet için varız. Kar etmek için yarışmıyoruz. Hizmet etmek için yarışıyoruz. Tabi ki zarar etmeyeceğiz. Makul fiyatlarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmet için varız. Sosyal devlet budur. Gönül belediyeciliği budur. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, gönül Belediyeciliği, hizmet belediyeciliği. Ağrı bunu başaracak. İnşallah bütün illere de örnek olacak. İstanbul yüzde 50 daha arttırsın. 'Her şey çok güzel olacak' diye demişti. Biz öyle bir iddia da bulunmamıştık. Biz güzel şeyler yapacağız demiştik. Biz yapmaya başladık. Onlar her şeyi berbat etmeye başladılar. Takdir halkın." - AĞRI

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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