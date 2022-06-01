Başkan Sayan'ın talimatı ile Ağrı'da 20 yıldır beklenen yol trafiğe açılıyor - Son Dakika
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Başkan Sayan'ın talimatı ile Ağrı'da 20 yıldır beklenen yol trafiğe açılıyor

01.06.2022 13:54
Başkan Sayan'ın talimatı ile Ağrı'da 20 yıldır beklenen yol trafiğe açılıyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı ile yıllardır trafiğe açılması beklenen yol vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Atalay Caddesini İl Özel İdaresi yanından Erzurum Caddesine bağlayan alternatif yol açma çalışmaları Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç'un denetiminde başladı. Alternatif yol sayesinde Erzurum Caddesi ve Atalay Caddesinde yaya ve araç trafiğinin rahatlaması beklenirken Başkan Sayan konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda ekiplerimizle yapmış olduğumuz hummalı çalışmalar sonrasında bugün alternatif yolumuzun trafiğe açılması için Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Bu güzergâhta seyreden yaya ve araç trafiğinin oldukça rahatlaması hedeflenirken, kentimizde bulunan başka bölgelerde de alternatif yol çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Muhammed Erim yol çalışmasına ilişkin teknik detayları ise şu şekilde paylaştı.

"Başkanımız Savcı Sayan'ın talimatı ile birlikte müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bugün itibari ile alternatif yolun trafiğe açılması için çalışmalarına başladı. Yolun uzunluğu 330 metre, genişliği ise kaldırımlar dahil 15 metre şeklinde olacak. Ekiplerimiz iş makineleri eşliğinde zemin sağlamlaştırmasını yaptıktan sonra asfalt serimi yapıp 10 gün içerisinde yolu yaya ve araç trafiği kullanımına açacaktır." dedi.

20 yıldan beri yolun kapalı olmasından dolayı vatandaşların mağdur olduğunu belirten Fırat mahallesi muhtar Vahyettin Ergün, 'Mahalle sakinlerinden alternatif yolun trafiğe açılması için gelen talepleri Ağrı Belediye Başkanımız Savcı Sayan'a ilettik. Yolun trafiğe açılması hususunda ilgili birimlere talimat veren Başkanımız sayesinde yolun trafiğe açılması ile ilgili çalışmalar bugün itibari başladı ve yakın vatandaşlarımız bu yol sayesinde rahat nefes alacaklar. Yolun açılması ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a ve emeği geçen herkese ediyorum.' dedi.

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Kaynak: Bültenler

Savcı Sayan, Ahmet Tunç, Tragger, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Sayan'ın talimatı ile Ağrı'da 20 yıldır beklenen yol trafiğe açılıyor - Son Dakika


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