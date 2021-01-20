Başkan Sayan, karla mücadele çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Başkan Sayan, karla mücadele çalışmalarını denetledi
AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ana arter ve ara yolları kardan arındırarak toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşıyan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını denetledi.
Ağrı'da bir süredir kar yağışının etkili olması nedeniyle, karla mücadele ekipleri kar temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Devam eden karla mücadele çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Sayan, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanların hızlı bir şekilde temizlenmesi için ekiplere talimat verdi.
Etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin sahada yoğun bir şekilde
çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Ağrı'da 4 gün
boyunca yoğun bir kar yağışı var. İlimizde büyük ölçekte etkilendi.
Cadde ve sokaklarda iş makineleri tarafından toplanan karlar adeta dağ
yığınına dönmüş durumda. Ekiplerimiz, 7 gün 24 saat aralıksız olarak
çalışıyorlar. Benim de katıldığım çalışmalarda saat 04'e kadar,
telsizlerimizle birbirimizi organize ettik. Ağrılı kardeşlerimizden
sabır bekliyorum, durmadan çalışıyoruz. Bütün iş makinelerimizi sahaya
sürdük. Diğer birimlerde ki makinelerimizi çalışmalara kattık. İş
makinesi konusunda zengin bir havuz oluşturduk. İnşallah en kısa zamanda
her tarafı kardan temizlemiş şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz.
Ağrılı kardeşlerimden bu konuda biraz sabır bekliyorum. Gerçekten büyük
bir kar yağışı sonucunda kar yığını var. Bütün ekibime teşekkür
ediyorum. Emeklerine sağlık gece gündüz demeden çalışıyorlar. Hiç
uyumuyorlar desem yalan olmaz. Dün gece de aynısını gördüm. Bundan
sonrada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları
olsun.
Kaynak: İHA
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