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AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN - Son Dakika

AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN

08.06.2021 13:40

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediyenin destekleriyle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Spor Lisesi sınavlarına hazırlanan gençlerle sahada bir araya geldi.

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediyenin destekleriyle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Spor Lisesi sınavlarına hazırlanan gençlerle sahada bir araya geldi. Sayan, "Ben Kürt gençlerinin beyaz kefen giyip mezara girmelerini değil, beyaz önlük giyip doktor olmalarını istiyorum" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sentetik futbol sahasında antrenman yaparak sınavlara hazırlanan gençleri ziyaret edip tatlı ikramında bulundu. Gençlerle sohbet eden Başkan Sayan, belediye olarak, Ağrılı gençlere her alanda, her türlü maddi ve manevi desteği vererek onların terör ve uyuşturucudan uzak durmasını amaçladıklarını söyledi. Sayan, bölgedeki gençlerin terör örgütleri tarafından kandırılıp, dağa götürdüğünü belirtti. Başkan Sayan, şunları söyledi:

"Bu bölge için gençlerin geleceği önemli. Biz de bugün gençlerimizi ziyaret ettik. Belediye olarak gençlerimizi hem polisliğe hem de diğer yüksekokullara hazırlamak için ücretsiz kurs eğitimleri sağlıyoruz. Bugün de onlarla buluştuk. Böyle dönem dönem kurslar yapıyoruz. Ben gençleri çok önemsiyorum. Çünkü onlar bu bölgenin ve ülkenin geleceği. Terör olaylarından büyük sıkıntı çekiyoruz. Gençlerimiz kandırılıyor, dağa götürülüyor. Terör örgütlerine yem ediliyor. Dolayısıyla biz bu gençlere sahip çıkarsak ülkenin geleceği için çok önemli hizmetler yapmış oluruz. Ben hep şunu söylüyorum; Kürt gençleri eğitim almalı, ilerlemeli. Bölgede, ülkede devletin hangi kademesinde olursa olsun olmaları gerekirken ne yazık ki bölgedeki birçok gencimiz terör örgütleri tarafından kandırıldı. Biz bunu engellemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz."

'ÖRGÜT, KÜRT GENÇLERİNİN ÖLMESİNİ, ÖLDÜRÜLMESİNİ İSTİYOR'

Önümüzdeki günlerde Ağrı'dan 2 bin gençle Diyarbakır Anneleri için Diyarbakır'a yürüyüş başlatacaklarını kaydeden Sayan, "Kürt gençlerinin siyah cübbe giyip avukat olmalarını istiyorum. Siyah elbise giyip cezaevlerine girmelerini istemiyorum. Ben Kürt gençlerinin beyaz kefen giyip mezara girmelerini değil, beyaz önlük giyip doktor olmalarını istiyorum. Ama karşı taraftan örgüt, Kürt gençlerinin ölmesini, öldürülmesini istiyor. Aramızdaki fark budur. Biz bu farkı annelere ve babalara anlatıyoruz. İnşallah bu anlamda büyük mesafe kat ettik. Şimdi biz bu gençlerle Diyarbakır annelerine yürüyeceğiz. 2 bin genç olarak Diyarbakır Annelerinin elini öpeceğiz, anne yüreğinin ne olduğunu bütün Türkiye görecek. Bu anlamda bu hizmetlerin devam etmesi için hem Cumhurbaşkanımızdan hem genel merkezden hem de bakanlarımızdan sürekli destek görüyorum. Bundan sonra da daha büyük destekler göreceğiz. Bölgemizi rahatlatmak anlamında gençlerimizin geleceğini karartmak yerine aydınlık yarınlara taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi

'45 ÖĞRENCİ SINAVLARA HAZIRLANIYORUZ'

Ağrı Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz kursta öğrencilere antrenörlük yapan Kerim Özbey ise yaklaşık 45 öğrenciye ücretsiz kurs verdiklerini ve herhangi bir kontenjan sıkıntısı olmadan isteyen herkesin bu imkandan faydalanabildiğini belirtti. Özbey, "Daha önce kendi imkanlarımızla öğrencilerimizi sınavlara hazırlamaya çalışıyorduk. Ancak şu an belediyemiz bize destek oldu. Öğrencilerimizin eksikliklerini belediyemiz karşılıyor. Spor salonu ve malzeme konusunda sıkıntı çekiyorduk. Sağ olsun belediyemiz bize bu imkanı sağladı. Şu an için 45 öğrencimizle sınavlara yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Sınava çok az süre kaldı. Sınavdan sonra kontenjan belirlemedik. Sayı ne olursa olsun onları bu sınava hazırlayacağız" diye konuştu.

Sınava hazırlanan Tuğba Taşdemir de hedefinin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu'nu kazanmak olduğunu ifade ederek kendilerine ücretsiz kurs imkanı sağlayan Belediye Başkanı Savcı Sayan'a teşekkür etti.

AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN
AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN
AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN
AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN
AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN
AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN
AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN
AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN
AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN
AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN

Savcı Sayan, Polis, Ağrı, Kürt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI BAŞKAN SAYAN: KÜRT GENÇLERİ BEYAZ KEFENLE MEZARA GİRMESİN, BEYAZ ÖNLÜKLE DOKTOR OLSUN - Son Dakika


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