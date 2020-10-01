Başkan Sayan, Otizm Hastası Beyzanur'un Evine Park Yaptı - Son Dakika

Başkan Sayan, Otizm Hastası Beyzanur'un Evine Park Yaptı

Başkan Sayan, Otizm Hastası Beyzanur'un Evine Park Yaptı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, annesiyle beraber belediyeye gelerek evine park yapılması isteyen Otizm hastası Beyzanur Yılmaz'ın evine park yaptı.

Başkan Sayan, Otizm Hastası Beyzanur'un Evine Park Yaptı

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, annesiyle beraber belediyeye gelerek evine park yapılması isteyen Otizm hastası Beyzanur Yılmaz'ın evine park yaptı.

Geçtiğimiz günlerde annesi Taybet Yılmaz ile birlikte Ağrı Belediyesine giden otizm hastası Beyzanur Yılmaz, Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dışarıya çıkamadığı için evine park yapılmasını istedi. Minik Beyzanur'un isteğini geri çevirmeyen Başkan Sayan, oyun grubunu Beyzanur'un evine götürerek kendi elleriyle kurulumunu yaptı.

Otizm hastası olan Beyzanur Yılmaz'la yakından ilgilenen ve her sıkıntısında yanında olacağını belirten Beldiye Başkanı Savcı Sayan, "Beyzanur kardeşimizin bugün oyuncağını getirdim kendi ellerimle kurdum. Belediyemize gelmişti, amca ben sokağa çıkamıyorum eve bana bir oyuncak kurabilir misiniz dedi. Bende bugün Beyzanur'a oyuncağı getirip teslim ettim kurulumunu da kendim yaptım. Kızımız inşallah okuyacak, güzel yerlere gelecek. Kızımıza çok güzel bir şekilde bakan ailesine de teşekkür ederim. Beyzanur bizim canımız ciğerimiz, inşallah abisi burada olduğu sürece bir sıkıntı çekmeyecektir. "dedi

Başkan Sayan, Beyzanur ile yakından ilgilenerek bir süre kurulan parkta oyun oynadı. Beyzanur'un ailesi kendilerini kırmayarak evlerine kadar gelen ve kızlarının hayalini gerçekleştiren Belediye Başkanı Savcı Sayan'a teşekkür etti.

Başkan Sayan, Otizm Hastası Beyzanur'un Evine Park Yaptı
Başkan Sayan, Otizm Hastası Beyzanur'un Evine Park Yaptı
Başkan Sayan, Otizm Hastası Beyzanur'un Evine Park Yaptı
Başkan Sayan, Otizm Hastası Beyzanur'un Evine Park Yaptı

Savcı Sayan, oyunlar, Otizm, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 22:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sayan, Otizm Hastası Beyzanur'un Evine Park Yaptı - Son Dakika

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