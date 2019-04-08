Başkan Sayan, Tebrikleri Kabul Etti
29 dakika önce
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kapısını söktüğü makamında vatandaşların tebriklerini kabul edip sorunlarını dinledi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kapısını söktüğü makamında vatandaşların tebriklerini kabul edip sorunlarını dinledi.
31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan Savcı Sayan, geçtiğimiz Cuma günü kapısını söktüğü makam odasına gelen vatandaşların tebriklerini kabul etti. Vatandaşlar mahallelerinde bulunan sorunların çözümü için Belediye Başkan Savcı Sayan'dan destek istedi.
Ziyarette vatandaşlardan gelen yoğun iş talepleri üzerine gerekli iş alanları ve istihdam için çalışmalar yapacağını belirten Sayan ayrıca Diğer sorunları not aldırıp gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.
Başkan Sayan, "Bizler Ağrı'mızın doğunun parlayan yıldızı olması için elimizden geleni yapacağız. Ekibimizle, belediye personelimizle gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Tebrik etmeye gelen değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum, bizleri şereflendiriyorlar" diye konuştu. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA
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