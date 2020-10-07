Başkan Sayan Yasin Börü'yü andı - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 6-7 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü'yü ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.

2014 yılında Diyarbakır'da beraberindeki 3 arkadaşıyla birlikte kurban eti dağıtırken terör örgütü PKK'nın yandaşları tarafından saldırıya uğrayan 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları canice katledilmişti. Yasin Börü ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları ve demokrasi güzellemesi yapanlar kendinizi bugün Yasin Börü'nün ailesinin yerine koyun ve bir gün boyunca Yasin Börü'nün annesi ve babası olun düşünmeye devam edin. Gerçekleri görmeyeceğinizi biliyorum. Belki işkenceli haliyle Yasin'i gece rüyanızda görürsünüz." - AĞRI