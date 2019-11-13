Son Dakika Haberleri: Başkan Sayan yaşlı kadının ev hayalini gerçekleştirecek
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Başkan Sayan yaşlı kadının ev hayalini gerçekleştirecek

7 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisinden ev isteyen Sıdıka Algör'ü ziyaret ederek ev yapma müjdesi verdi.

Başkan Sayan yaşlı kadının ev hayalini gerçekleştirecek, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisinden ev isteyen Sıdıka Algör'ü ziyaret ederek ev yapma müjdesi verdi.

Sayan, geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret ederek destek isteyen yaşlı kadın Algör'ün ev hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Yüzüncü Yıl Mahalle Muhtarı Erkan Aydemir ile Algör'ün oturduğu toprak evinde ziyaret eden Sayan, burada inceleme yaptı.

Sayan, Algör'e yeni ev yapma sözü verdi.

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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