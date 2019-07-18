Son Dakika Haberleri: Başkan Saygı, "Bozkır'ı hep birlikte yönetiyoruz"
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Başkan Saygı, "Bozkır'ı hep birlikte yönetiyoruz"

2 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde ilçe Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, BBP, SP ve DP Bozkır ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönemde yapacakları çalışmaları istişare etti.

Başkan Saygı,
Konya'nın Bozkır ilçesinde ilçe Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, BBP, SP ve DP Bozkır ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönemde yapacakları çalışmaları istişare etti.
Başkan Saygı birliktelik etkinliğinde yaptığı açılış konuşmasında, "Birlik ve beraberlik içerisinde Bozkır'ı hep birlikte el ele, gönül gönüle yöneteceğiz. İlçemiz Bozkır adına, birlik ve beraberliklerinin daim olsun inşallah." dedi.
Bozkır Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Bozkır Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, CHP Bozkır İlçe Başkanı Bahrı Rıza Duran, MHP Bozkır İlçe Başkanı Ata Küçükduran, İyi Parti Bozkır İlçe Başkanı Hasan Dağ, BBP Bozkır İlçe Başkanı Mehmet Demiray, SP Bozkır İlçe Başkanı Mustafa Özakan ve DP Bozkır ilçe Başkanı Halil İbrahim Gök katıldı.

Toplantıda önümüzde ki dönemlerde Bozkır'da yapılması planlanan çalışmaları istişare eden Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır'ı daha yaşanabilir hale getirmek, Bozkır'ı geleceğe daha iyi bir şekilde taşıyabilmek için toplumun her kesimiyle istişare edeceklerini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Sadettin Saygı, AK Parti, Bozkır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:24 Kaynak: AA
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