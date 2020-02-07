Başkan Saygı, Bozkırlılarla halk sohbetlerinde buluştu - Son Dakika

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini ve önerilerini dinledi.



Bozkır Belediyesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Saygı, uzun yıllardır özlenen bir programı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, birlikte yönetme anlamında önemli bir adım attıklarını da dile getirdi.

Vatandaşların şehri yönetme anlamında önerilerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Saygı, yerel seçimlerden sonra yapılan çalışmaları ve 5 yıllık hizmet süre boyunca Bozkır'da yapılacak projeleri anlattı.

Önceliklerinin istihdam ve üretim olduğuna dikkati çeken Saygı, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizi geleceğe daha güçlü taşımak için ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında ilçemizin çehresini değiştirecek birçok projeyi hayata geçirmek için yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvan pazarımızın projesine yakın zamanda başlıyoruz. Süt entegre tesisi ve meyve-sebze kurutma tesisi projemizi de bu dönem içerisinde hayata geçireceğiz. Asar tepesine seyir terası, ilçe merkezine hamam, otogar ve itfaiye binası, Çağlayan göleti etrafına da mesire alanı kazandıracağız. Hayırsever iş adamlarımızla birlikte 15 Temmuz Kız Meslek Lisemizin bulunduğu yere yeni bir okul, İlçemize fen lisesi, üniversitemize de fakülte binası kazandıracağız."