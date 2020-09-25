Başkan Saygı'dan Kaymakam Akın'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesine, son bakanlık kararnamesi ile atanan Kaymakam Muhammed Akın'a hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır Kaymakamlığı görevine yeni atanan Akın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlçedeki faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Saygı, Akın'a görevinde başarılar diledi.

Saygı, "Bozkır'ımıza en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve iş birliği içerisinde birlik ve beraberlikle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.