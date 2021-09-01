Başkan Saygılı, asfalt kaplama çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehirde asfalt kaplama çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Şehrin büyük bölümünde sürdürülen çalışmalar kapsamında Karşıya ve Yuva Mahallesi Çullu yolunda devam edençalışmalarını Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yerinde inceledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç veFen İşleri Müdürü Kürşat Altıntop'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Saygılı, çalışmaların hız kesmeden her alanda devam edeceğinin altını çizdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Saygılı, Karşıya ve Yuva Mahallesi Çullu yolu esnafını da ziyaret etti. Cadde esnafı, çalışmalardan memnuniyeti dile getirerek, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Ziyaret ve incelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Saygılı, " Asfalt kaplama çalışmalarımız artarak devam ediyor. Karşıya ve Yuva Mahallesi Çullu Caddesi'nde çalışmaları inceledik. Andezit kaplama, asfalt, kilit parke çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor"ifadelerini kullandı.