Son Dakika Haberleri: Başkan Saygılı: "Bayramlarda birbirimizle kucaklaşıp, yardımlaşmalıyız"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Saygılı: "Bayramlarda birbirimizle kucaklaşıp, yardımlaşmalıyız"

22 dakika önce

Kurban Bayramı dolayısıyla Nur Camisinde vatandaşların bayramını tebrik eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, milletçe bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bayramların milletçe bir arada yaşamanın ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama...

Başkan Saygılı:
Kurban Bayramı dolayısıyla Nur Camisinde vatandaşların bayramını tebrik eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, milletçe bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bayramların milletçe bir arada yaşamanın ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günler. Bizde bu günleri fırsat bilerek birbirimizle barışmalı, birbirimizle kucaklaşmalı ve birbirimizle yardımlaşmalıyız" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Nur Camisinde kılınan namazın ardından vatandaşlarla cami içerisinde tek tek bayramlaştı. Cami avlusunda Kırıkkale Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kırıkkaleli vatandaşların bayramını kutlayan Saygılı, "Kurban, bir teslimiyetin simgesi olup; inancımız gereği kesilen kurbanlarla yaradanımıza bağlılık ve teslimiyetimizi göstereceğiz. Bu Kurban Bayramında kutsal topraklarda bulunan ve Hac vazifesini yerine getirmeye hazırlanan tüm Hacılarımızın ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını diliyorum. Ayrıca eşsiz fedakarlık sergileyerek bizlere bu vatanı emanet bırakan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu vesile ile tüm Kırıkkaleli hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın vatanımıza, milletimize ve İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Buradaki bayramlaşma programının ardından vatandaşların evlerini ziyaret eden Başkan Saygılı, çocuklarla ilgilenip bağışta bulunulan kurbanların kesimine de yardımcı oldu. - KIRIKKALE
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı
Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan'dan PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 12:06:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Saygılı: "Bayramlarda birbirimizle kucaklaşıp, yardımlaşmalıyız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]