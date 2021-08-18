Başkan Saygılı Belediye Personeli ile Şafak Vakti Filmini İzledi - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Belediye Personeli ve aileleri ile birlikte 15 Temmuz hain kalkışmayı anlatan "Şafak Vakti" filminin özel gösterimini birlikte izledi. İstanbul Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain saldırıların yaşandığı geceyi konu alan "Şafak Vakti" filmiBelediye personeli ve aileleri tarafından da büyük ilgi gördü. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için hain darbe girişimi sırasında tüm unsurları ile meydanda olan Belediye çalışanları ile birlikte filimi izlemeye geldiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Milletin gücünün üstünde bir güç tanımıyorum" sözleriyle başlayan, kahramanlık destanının öyküsünün anlatıldığı "Şafak Vakti" filmini Belediyemiz personeli ve aileleriyle birlikte izledik. Bir kez daha hatırladık, milletimizle gurur duyduk. Emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

FİLMİN KONUSU

Milletimizin büyük bir feraset, cesaret ve fedakarlıkla yazdığı 15 Temmuz destanını anlatan, 15/07 "Şafak Vakti" filimi 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen insanların hikayesini konu ediyor. Pastane işleten Cevdet, siparişlerini yetiştirmeye çalışırken köprüde darbecilerle karşı karşıya kalır. Darbecilerin karşısında yer alan Cevdet'in yolu bu sırada işine yetişmeye çalışan güvenlik görevlisi Güray, köprüde küçük kızıyla sıkışıp kalan Mustafa ve diğer vatandaşlarla kesişir. Cevdet köprü üzerinde darbecilere karşı direnirken, oğlu Yusuf da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik görevlileriyle birlikte darbecilere karşı mücadele eder. Bu sırada doktor Aysel, darbeciler tarafından vurulan insanları kurtarmak için çabalar.