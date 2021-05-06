Başkan Saygılı çocuklarla yakından ilgileniyor - Son Dakika

OYUNCAK HEDİYE EDİYOR

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı,maske, mesafe ve hijyen kuralarına uyarak "Çat Kapı" ziyaretler gerçekleştiriyor. Başkan Saygılı ziyaretlerde çocuklar ile yakından ilgilenip oyuncak veriyor.

SORUNLARI DİNLİYOR

Başkan Saygılı, Kırıkkaleli vatandaşların evlerine konuk olarak sorunlarını dinlemeye devam ediyor.Saygılı, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü için talimatlar veriyor.Saygılı, çat kapı ziyaretlerinde vatandaşlarla ve çocuklar ile yakından ilgileniyor.

TEŞEKKÜRLER

Başkan Saygılı'nın her zaman yanında olduklarını belirten vatandaşlar desteklerinden dolayı teşekkür etti. ÇocuklardaBaşkan Saygılı'nın hediyeleri için teşekkür ettiler.