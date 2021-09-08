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Başkan Saygılı'dan 9 Eylül değerlendirmesi - Son Dakika

Başkan Saygılı'dan 9 Eylül değerlendirmesi

08.09.2021 09:56
Başkan Saygılı'dan 9 Eylül değerlendirmesi, System.String[]

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Güzel İzmir'imiz, istiklal mücadelesi ile vatan, millet ve bayrak uğrunda canlarını feda eden aziz kahramanlıklarımızın, tarihe...

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Güzel İzmir'imiz, istiklal mücadelesi ile vatan, millet ve bayrak uğrunda canlarını feda eden aziz kahramanlıklarımızın, tarihe adlarını yazdıran tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıkları sayesinde zaferle neticelenen bir destan yazmıştır. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu tarihe bir kez daha not düşmüştür" dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü münasebetiyle açıklamada bulundu. Saygılı, "Milli Mücadele döneminde kurtuluş savaşının ilk ve son kurşununun atıldığı İzmir'in bir asra yaklaşan bu kutlu gününü idrak etmenin sevincini bir kez daha yaşıyoruz. Güzel İzmir'imiz, istiklal mücadelesi ile vatan, millet ve bayrak uğrunda canlarını feda eden aziz kahramanlıklarımızın, tarihe adlarını yazdıran tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıkları sayesinde zaferle neticelenen bir destan yazmıştır. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu tarihe bir kez daha not düşmüştür. Aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı kendisini göstermiş, gecenin karanlığını kutlu bir şafakla dağıtmaya ve milletimizin gücünü tüm dünyaya göstermeye Rabbimizin inayeti ile yetmiştir" diye konuştu.

"Mesuliyet taşımaktayız"

9 Eylül tarihinin takvimdeki günlerden bir gün olmadığını söyleyen Saygılı, "9 Eylül tarihi, İzmir'imizin kurtuluşa erdiği bir gün olarak tarihe nakşolmuştur. Aynı zamanda tüm vatanımızın bağımsızlığa kavuşmasında son derece anlamlı ve önemli bir gün olarak hafızalara kazınmıştır. Zira İzmir'in bu duruşu, tarihten silinmek istenen eşsiz milletimizin bütün dünyaya ebediyen var olacağı mesajını vermiş, bağımsız Türkiye'nin kuruluşuna giden yolun habercisi olmuştur. Bizler kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak suretiyle yeni başarılara imza atmaya, ülkemizi her alanda güçlendirerek geleceğe taşımak için daha çok çalışmaya ve aziz şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı daha güzel noktalara ulaştırmaya gayret etmek mesuliyetini taşımaktayız. Vatanseverlik aşkıyla, inancımızla, kültür ve geleneklerimizle aziz milletimizin, bugün de el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde istikbal mücadelesini başarıyla sürdürdüğüne inancımız tamdır. Milletçe devraldığımız bu değerli mirası aynı yüksek ruh ve şuurla korumaya devam edeceğiz. Bu inançla istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum. İzmir'in sevinç ve gurur gününü tekrar kutluyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Başkan Saygılı'dan 9 Eylül değerlendirmesi

Türkiye, Eylül, Vatan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Saygılı'dan 9 Eylül değerlendirmesi - Son Dakika


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