Son Dakika Haberleri: Başkan Saygılı'dan Aracı Yolda Kalan Vatandaşa Yardım

Başkan Saygılı'dan Aracı Yolda Kalan Vatandaşa Yardım

47 dakika önce

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, otomobili arızalanan vatandaşa yardım etti.

Başkan Saygılı'dan Aracı Yolda Kalan Vatandaşa Yardım, System.String[]
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, otomobili arızalanan vatandaşa yardım etti.

Başkan Saygılı, bir ziyaret dönüşü İzmir Caddesi'nde aracı arıza yapan gencin aracını iterek hem vatandaşa yardım etti hem de yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Başkan Saygılı, yaptığı açıklamada, bir belediye başkanı olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Aracı iten gençleri gördüğünü ve onlara yardım ettiğini belirten Saygılı, "Bizde gençken aracımız arızalanır onu itmek için yardım isterdik. Ziyaret sonrasında gençlerin aracı ittiğini görünce dayanamadım yardım ettim." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:59 Kaynak: AA

İzmir, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel
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