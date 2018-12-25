Başkan Saygılı'dan Aracı Yolda Kalan Vatandaşa Yardım
47 dakika önce
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, otomobili arızalanan vatandaşa yardım etti.
Kırıkkale
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
, otomobili arızalanan vatandaşa yardım etti.
Başkan Saygılı, bir ziyaret dönüşü İzmir
Caddesi'nde aracı arıza yapan gencin aracını iterek hem vatandaşa yardım etti hem de yolun trafiğe açılmasını sağladı.
Başkan Saygılı, yaptığı açıklamada, bir belediye başkanı olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.
Aracı iten gençleri gördüğünü ve onlara yardım ettiğini belirten Saygılı, "Bizde gençken aracımız arızalanır onu itmek için yardım isterdik. Ziyaret sonrasında gençlerin aracı ittiğini görünce dayanamadım yardım ettim." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:59 Kaynak: AA
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yolda Kalan Aracı İtti
Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
Son Dakika! Esad Rejimi Güçleri, Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi
Asgari Ücret Zammının İşverene Maliyeti 621 TL Olacak