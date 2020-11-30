Başkan Saygılı'dan büyüme rakamları açıklaması - Son Dakika

Başkan Saygılı'dan büyüme rakamları açıklaması

30.11.2020 17:41
Başkan Saygılı'dan büyüme rakamları açıklaması, System.String[]

Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergilediğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri doğrultusunda, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü. Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin bir açıklamada bulunan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergilediğini belirtti.

"Küresel ekonomi küçülecek"

Saygılı, "Covid-19 salgını öncesinde 2020 yılı genelinde yüzde 3,5 oranında büyümesi beklenen küresel ekonominin, güncel tahminlere göre bu dönemde yüzde 4,5 - 5,0 bandında küçüleceği tahmin ediliyor. Nitekim pandeminin ekonomik anlamda bedelini yılın ikinci çeyreğinde ağır bir şekilde ödeyen küresel sistemin öncü ülkeleri, yılın üçüncü çeyreğinde de daralmalarını sürdürmüştü. Söz gelimi bu dönemde İngiltere ekonomisi yüzde 9,6, Japonya ekonomisi yüzde 5,8, Avro Bölgesi yüzde 4,4, Almanya ekonomisi yüzde 4,0 ve ABD ekonomisi yüzde 2,9 oranında küçülmüş, yüzde 4,9 oranında büyüyen Çin ekonomisi dışarıda bırakıldığında bütün G20 ülkelerinin negatif seyri dikkat çekmişti" diye hatırlattı.

"En başarılı büyüme performansını sergileyen ülke, Türkiye olmuştur"

Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,7 oranında büyümüş olmasını değerlendiren Saygılı, "Bu durum, yalnızca gelişmekte olan ülkeler arasında değil, gelişmiş ülkelerin ekonomi performansından bile pozitif olarak ayrıştığımıza işaret etmektedir. Böylece yılın üçüncü çeyreğinde G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergileyen ülke, Türkiye olmuştur. Bu dönemde yüzde 9,2 oranında genişleyerek büyümeye ciddi bir katkı sağlayan iç tüketimin yanında yüzde 22,5 oranında artış kaydeden yatırımların da iki çeyrek aradan sonra güçlü bir şekilde yeniden pozitife dönmüş olması, Türkiye ekonomisinde toparlanma sürecinin hızını belirleyen temel faktörlerin başında gelmiştir. Salgın sürecinden oldukça olumsuz etkilenen dış ticaretin daraltıcı etkisiyle yüzde 22,4 oranında azalan mal ve hizmet ihracatının ise yılın son çeyreği itibariyle pozitife döneceğine inanıyoruz" dedi.

"Türkiye ekonomisi yeniden pozitif büyüme patikasına girdi"

Saygılı değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: "Son yıllarda bilhassa hizmetler sektöründe göstermiş olduğumuz atılıma karşın, imalat sanayii Türkiye ekonomisi için önemini muhafaza etmektedir. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8 oranında genişleyen sanayi sektörü içerisinde yüzde 9,3 oranında genişleyen imalat sanayiinde ülkemiz için mevcut üretiminin ölçeği, Covid-19 sonrası dönem için bir rekabet avantajı olacaktır. Bu dönemde sanayi sektörünün yanında hizmetler, tarım ve inşaat sektörünün büyümelerini sürdürmesi, 6,7 puanlık büyümenin tabana yayıldığına işaret etmesi bakımından memnuniyet vermektedir. Yılın ilk üç çeyreğinde ortalama yüzde 0,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, YEP kapsamında hedeflenen 0,3 puanlık yıl sonu büyüme hedefine bir adım daha yaklaşmıştır. Pandemi süreciyle birlikte uluslararası kuruluşların ciddi bir daralma öngörüsünde bulunduğu Türkiye ekonomisinin yeniden pozitif büyüme patikasına girmesi, bilhassa 2021 ve sonrası dönem için reel sektör adına ciddi bir motivasyon anlamına gelmektedir. MÜSİAD İzmir olarak önümüzdeki bu süreçte; birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarıyla ekonominin yeniden güçlü büyüme dönemine gireceğini, üretim-ticaret-yatırım üçgeninde göstermiş olduğumuz çabanın üzerine çıkarak ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlayacak uluslararası rekabet gücüne ulaşacağımıza inanıyoruz." - İZMİR

Başkan Saygılı'dan büyüme rakamları açıklaması

Ekonomi, Türkiye, İzmir, G-20, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Saygılı'dan büyüme rakamları açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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