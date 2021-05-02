Başkan Saygılı'dan 'çat kapı' ziyaret - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan ayının manevi ikliminde gerçekleştirdiği 'çat kapı' ev ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için talimatlar veriyor.

Başkan Mehmet Saygılı, maske, mesafe ve hijyen kuralarına uyarak Kırıkkaleli vatandaşların evlerine konuk olarak sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Başkan Saygılı, evlerine misafir olarak kabul eden vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü için talimatlar veriyor. Saygılı, çat kapı ziyaretlerinde vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Saygılı, çat kapı ziyaretlerine devam ettiğini belirtti. Başkan Saygılı, "11 ayın sultanı Ramazan-ı şerif bereketiyle geldi. Bugünleri bir fırsat olarak görmeli paylaşım ve tevazu içinde değerlendirmeliyiz. İhtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz. Bizim inancımızın temelinde bu var" diye konuştu.

Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarının altını çizen Başkan Saygılı, "Bu kapsamda özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Evine girmediğimiz, hizmet götürmediğimiz, hiçbir gariban, yoksul, yetim, ihtiyaç sahibi kalmasın istiyoruz. Allah yaptığımız tüm ibadetleri kabul eylesin" şeklinde konuştu.

Evlerinde Başkan Saygılı'yı konuk eden vatandaşlar ise her zaman desteklerinden dolayı kendisine ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - KIRIKKALE