Başkan Saygılı'dan çocuklara '23 Nisan' Çağrısı - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı 'Haydi Kırıkkale 23 Nisan günü saat 21: 00'de balkonlara' çağrısında bulundu.



Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'de birçok organizasyon ve kutlama ertelendi veya iptal edildi. Cumhuriyetin en önemli simgelerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı da salgın dolayısıyla iptal edilen organizasyonlar arasında yerini aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye genelinde başlatılan kampanyaya Kırıkkale'den destek geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı 'Haydi Kırıkkale 23 Nisan günü saat 21: 00'de balkonlara' çağrısında bulundu. Kutlama etkinliği kapsamında Kırıkkale'de, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de bayraklarla birlikte balkonlarda İstiklal Marşı seslendirilecek.



Başkan Saygılı çağrıda bulundu



Konuyla ilgili Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Ayrı ayrı evlerde olsak da gönlümüz bir, bayrağımız bir, marşımız bir. Haydi Kırıkkale 23 Nisan' da saat 21: 00 de evlerimizin balkonundan İstiklal Marşımızı coşkuyla ve gururla okumaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Başkan Saygılı ayrıca mesajında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısının yer aldığı fotoğrafı paylaştı. - KIRIKKALE