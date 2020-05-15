Başkan Saygılı'dan Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, belediye olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını ve engellilerin yaşamına dokunacak çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Engelli vatandaşlar için geçen yıl Türkiye'de ilklerden olan Engelsiz Kafe'yi hizmete açtıklarını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Parklarımız ve tüm sosyal alanlarımızda engelli vatandaşlarımızı düşünerek düzenlemelerimizi gerçekleştirdik. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Engelli vatandaşlarımıza özel asansörlü alt geçidimiz geçtiğimiz hizmete açıldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde de engelli bireylerimiz için tüm caddelerimizde ve parklarımızda akülü araçlar için şarj istasyonları yerleştirdik. Hepimiz bir engelli adayıyız, bu duyarlılıkla engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engellerin kalkmasını ve daha sağlıklı bir yaşam standardına kavuşmalarını temenni ediyorum."