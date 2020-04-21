Başkan Saygılı'dan İstiklal Marşı çağrısı - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkalelileri 23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

Saygılı, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiğini veya iptal edildiğini belirtti.

Meclis'in açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Cumhuriyetin en önemli simgelerinden biri olduğuna dikkati çeken Saygılı, "Ayrı ayrı evlerde olsakta gönlümüz, bayrağımız ve marşımız bir. Haydi Kırıkkale! 23 Nisan'da saat 21.00'de evlerimizin balkonundan İstiklal Marşı'mızı coşkuyla ve gururla okumaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.