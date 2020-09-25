Başkan Saygılı'dan Neşet Ertaş'ı anma mesajı - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Neşet Ertaş'ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkanı Saygılı 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "7'den 70'e herkesin gönlünde yer edinen 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın aramızdan ayrılışının yıl dönümünde. Adı her anıldığında eşsiz sesi kulaklarımızda çınlayan Neşet Ertaş, Türkiye'nin yetiştirdiği saygın sanatçılardan biri ve Abdallık geleneğinin en büyük temsilcilerindendi. Adı nesilden nesle aktarılacak ve yüzyıllar boyunca unutulmayacak olan 'Bozkırın Tezenesi'ni ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE