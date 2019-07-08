Başkan Saygılı Dedelioğlu ve Özdem'i ziyaret etti
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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:57 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
, Balışeyh
Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu
ve Delice
Belediye Başkanı Turgut Özdem
'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretler sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Saygılı, Kırıkkale Belediyesi olarak ilçeler ile uyumlu bir şekilde çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Dedelioğlu ve Özdem'e çalışmalarında başarılar dileyen Saygılı, "Hep birlikte Kırıkkalemize hizmet etmek için çalışıyoruz. Gece gündüz demeden projelerimiz için çaba gösteriyoruz. Başkanlarımızla her zaman istişare içerisindeyiz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz." diye konuştu.
Dedelioğlu ve Özdem de ziyaretten duydukları menmuniyeti dile getirerek Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya çalışmalarında başarılar diledi.
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