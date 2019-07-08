Son Dakika Haberleri: Başkan Saygılı Dedelioğlu ve Özdem'i ziyaret etti
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Başkan Saygılı Dedelioğlu ve Özdem'i ziyaret etti

1 saat önce

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Saygılı Dedelioğlu ve Özdem'i ziyaret etti, System.String[]
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretler sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Saygılı, Kırıkkale Belediyesi olarak ilçeler ile uyumlu bir şekilde çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Dedelioğlu ve Özdem'e çalışmalarında başarılar dileyen Saygılı, "Hep birlikte Kırıkkalemize hizmet etmek için çalışıyoruz. Gece gündüz demeden projelerimiz için çaba gösteriyoruz. Başkanlarımızla her zaman istişare içerisindeyiz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz." diye konuştu.
Dedelioğlu ve Özdem de ziyaretten duydukları menmuniyeti dile getirerek Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:57 Kaynak: AA
Mehmet Saygılı, Turgut Özdem, Kırıkkale, Balışeyh, Güncel
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