Başkan Saygılı: "Devletimiz gereken cevabı misliyle verecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Saygılı: 'Devletimiz gereken cevabı misliyle verecektir' - Son Dakika

Başkan Saygılı: "Devletimiz gereken cevabı misliyle verecektir"

6 saat önce

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Suriye'nin İdlib kentinde rejimi güçleri tarafından TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerlerin kanının yerde kalmayacağını belirterek gereken cevabın devlet tarafından misliyle verileceğini söyledi.

Başkan Saygılı:

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Suriye'nin İdlib kentinde rejimi güçleri tarafından TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerlerin kanının yerde kalmayacağını belirterek gereken cevabın devlet tarafından misliyle verileceğini söyledi.


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yayımladığı birlik ve beraberlik mesajında, "Terör örgütlerinin sınırımızdan uzaklaşması, sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın saldırılara maruz kalmaması ve bölge barışının sağlanması, ülkemize yönelecek büyük göç dalgalarını yerinde önlemek için başlatılan sınır ötesi harekatında şehadete erişen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kahraman Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum" dedi.


"Milletimize düşen en büyük görev tüm tahriklere rağmen kenetlenmek olmalıdır"


Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu aktaran ve aklı selim hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Saygılı, mesajında şunları kaydetti:


"Devletimiz en doğru kararı verecektir. Verilecek karara hep birlikte destek olunmalı. Bu birlik ve beraberlik bizim dışarıya karşı gücümüzün de en büyük göstergesi olacaktır. Milletimize düşen en büyük görev tüm tahriklere rağmen kenetlenmek olmalıdır. Devletimiz görevinin başında, büyük metanetle olayı süzmektedir."


"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacak"


Başkan Saygılı, "Kahraman askerlerimize yapılan alçak bu saldırıya gereken cevap misli ile verilecektir. Binlerce yıllık geleneği olan devletimiz şehitlerimizin kanını yerde şimdiye kadar bırakmamış, bu saldırı sonrasında da şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacak, bayrağa uzanan elleri yerinde kıracaktır. Mehmetçiklerimiz büyük bir kararlılıkla tüm imkanlarını, canını da ortaya koyarak mücadele etmekte, onurlu bir duruş sergilemektedir. Vatansever Kırıkkaleli hemşehrilerimiz ile birlikte bu zorlu süreçte milli birlik ve beraberlik ruhumuzu sürekli canlı tutmamız Türkiye Cumhuriyet Devletinin yanında olmamız gerekiyor. Bu vesile ile tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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